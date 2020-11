Traseistii de elita ai Romaniei. Au trecut prin mai toate partidele politice si acum candideaza din nou la parlamentare

Liviu Balint

Parlamentarul Ioan-Liviu Balint candideaza pe pozitia a doua, eligibila, pe lista PNL Dambovita pentru Camera Deputatilor. Este vorba despre un politician care a trecut prin cam toate partidele mari din Romania: PD-L, UNPR, PMP, PSD, Pro Romania si, in prezent, PNL.Practic, Balint a fost ales in 2016, din partea Partidului Miscarea Populara (PMP). In septembrie 2017, a trecut la Partidul Social Democrat, iar in septembrie 2019, la Partidul Pro Romania. Dupa ce a votat investirea guvernului Orban, a demisionat si din acest partid si s-a inscris in ianuarie 2020 in Partidul National Liberal.Potrivit CV-ului lui Balint, de pe site-ul Camerei Deputatilor, el si-a inceput cariera politica in PDL . A fost prim-vicepresedinte al organizatiei judetene PD-L Salaj (septembrie 2004 - decembrie 2009).In perioada 1 mai 2010 - 02 august 2016, el a fost presedinte al organizatiei judetene UNPR Salaj. Iar in august 2016, el era presedinte interimar al organizatiei judetene PMP Salaj.Pe locul doi al listei de la Camera din Arges candideaza fostul vicepremier. Dan Voiculescu ca presedinte marioneta al PC, Constantin s-a revoltat impotriva protectorului sau si a preluat controlul efectiv asupra partidului. Ulterior, PC a fuzionat cu disidentii liberali condusi de Tariceanu, aparand astfel ALDE Tariceanu l-a indepartat pe Constantin din ALDE, si fostul vicepremier a plecat impreuna cu un grup mic de parlamentari care s-au dus la Pro Romania. Cand Daniel Constantin a votat pentru investirea guvernului Orban in 2019, l-a tradat pe Victor Ponta , insa fostul ministru al Agriculturii si apropiatii sai au fost primiti in PNL.Sorin Campeanu este coleg de traseu politic cu Dan Constantin. Rectorul Universitatii de Agronomie si Medicina Veterinara din Bucuresti, instalat si la sefia asociatiei nationale a rectorilor, a fost ministru al Educatiei din partea aceluiasi Partid Conservator al lui Dan Voiculescu, calitate in care a propus amnistierea plagiatorilor care renunta de bunavoie la titlul doctoral.A trecut apoi in ALDE, partidul fondat de Calin Popescu Tariceanu , prietenul de mize politice si judiciare al lui Dan Voiculescu. Din ALDE a plecat la Pro Romania, odata cu Daniel Constantin, apoi, tot in tandem, s-au lasat racolati in PNL, care l-a cocotat pe locul eligibil doi al listei pentru Senat, la Bucuresti.La Universitatea condusa de rectorul Campeanu a fost coordonator de doctorate Laurentiu Baranga, fostul sef de la spalarea banilor si de la ORNISS, care si-a falsificat diploma de bacalaureat.Mircea Banias va fi pe locul doi pe lista PNL pentru Camera Deputatilor, in judetul Constanta. Intre 2008 si 2012 a fost deputat PDL, ulterior a trecut la Senat pentru 4 ani (alaturi de Partidul Conservator), iar din 2016 s-a decis sa treaca in ALDE. Nici in ALDE nu a ramas mult timp si a fugit la Pro Romania, alaturi de Daniel Constantin si Sorin Cimpeanu , iar din 2020 au fugit in aceeasi echipa spre PNL, unde au gasit toti locuri eligibile pentru alegerile parlamentare.Un alt traseist notoriu care candideaza din partea PNL este Mircea Banias. In cariera sa politica, Banias a trecut pe la nu mai putin de cinci partide: PNL, PDL, din nou PNL, PC, ALDE, Pro Romania. Acum ocupa locul doi pe lista PNL Constanta pentru Camera Deputatilor.Ion Iordache este fostul lider al organizatiei ALDE Gorj si, potrivit presei locale, ar fi promis ajutor celor din PSD la alegerile locale. Nu a reusit sa se inteleaga cu liderii PSD si a ajuns in PNL, pe primul loc pe lista pentru Senat, in judetul Gorj. In trecutul sau politic, Iordache a fost primar PDL la Turceni.Un deputat din partidul lui Voiculescu candideaza pe listele PSD. Cataniciu a fost si la PNL si ALDE. Deputata Steluta Cataniciu, din partidul lui Dan Voiculescu, va candida pe listele PSD in judetul Bihor. Steluta Cataniciu ocupa pozitia a doua pe listele pentru Camera Deputatilor.Steluta-Gustica Cataniciu este un deputat roman, ales in 2012 din partea Partidului National Liberal. In 2016, Cataniciu a fost din nou aleasa, de data aceasta din partea ALDE, iar pe 30 iunie 2020, a trecut la partidul lui Dan Voiculescu, PP-USL.Presedintele PSD, Marcel Ciolacu , a declarat ca organizatia de Prahova a solicitat prezenta Gratielei Gavrilescu, membru PPUSL, pe listele electorale ale social-democratilor pentru alegerile parlamentare.Inainte sa ajunga la PPUSL, Gratiela Gavrilescu a fost in PSD, ALDE si PNL.Gratiela Gavrilescu, unul dintre oamenii care a rupt PNL alaturi de Calin Popescu Tariceanu, a decis sa-l tradeze si pe liderul ALDE pentru PSD, dupa ce a acceptat oferta Vioricai Dancila de a se intoarce in Guvern.De profesie inginer chimist, aceasta are la activ patru mandate de deputat si unul de viceprimar al Ploiestiului.Si-a inceput cariera in partidul lui Dan Voiculescu, a trecut la liberali, apoi la ALDE, la PSD si apoi la PPUSL.Dupa ce si-a dat demisia din Guvern ca urmare a iesirii ALDE de la guvernare, Gratiela-Leocadia Gavilescu a batut palma cu PSD.