Agresivitatea ucigasului de la Onesti, cunoscuta, dar ignorata de oamenii legii

Potrivit datelor oferite de sefii Politiei Romane, barbatul a avut patru condamnari anterioare, ultima in urma cu 11 ani. Astfel, in anul 1987, in perioada comunista, Morosan a fost arestat pentru furt si apoi condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare. A recidivat cu aceeasi fapta in anul 1991, cand a fost condamnat la 1,6 ani de inchisoare, tot cu suspendare, pentru ca intre timp ii trecuse termenul de incercare.Latura violenta a demonstrat-o in anul 2001, cand l-a mutilat fizic pe un vecin din comuna sa natala, cu care era intr-un conflict mai vechi. Potrivit jurnalistilor de la Libertatea, " target="_blank">Morosan l-a batut cu furca pe vecinul sau, i-a smuls trei dinti si i-a provocat seriase rani care au necesitat ingrijire. Desi a invocat legitima aparare, barbatul a fost obligat de instanta sa-i plateasca daune civile victimei sale. El a si fost de altfel condamnat in 2003 la sase luni de puscarie.In anul 2010, pe cand se afla in Italia, a fost arestat de organele judiciare de acolo dupa ce a fost prins la volan sub influenta alcoolului. Nici macar inregistrarea video din anul 2018, cand a pus pe pagina sa de Facebook un clip in care ameninta ca se va razbuna pentru pierderea apartamentului nu le-a dat de gandit autoritatilor. "Nu ne-a atestat un comportament violent. Ba mai mult, verificarile care s-au facut la familie, in mediile frecventate, cercurile, nu spuneau nimic ca el ar putea avea un declic sau o explozie intre ghilimele, ca ceva sa-i motiveze acest gest. De altfel, asa cum au mentionat si colegii, la un moment dat fusese adus intr-un punct hai sa zicem favorabil politiei si favorabil situatiei in sine. De ce? Pentru ca a acceptat sa se intre in contact cu noi, sa vada documentele si asa mai departe", declara la Onesti, a doua zi dupa macelul din apartamentul groazei, comisarul sef Cristian Gheorghe, director adjunct al Directiei Investigatii Criminale din cadrul IGPR. Politia din Bacau nu a putut sa ne ofere mai multe informatii despre faptele savarsite in trecut de ucigas, pasandu-ne la procurori care la randul lor vor comunica mai multe atunci cand vor avansa in ancheta