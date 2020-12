Ancheta de la directia de urbanism a Primariei Bucuresti. Trei persoane au fost plasate sub control judiciar

In urma cercetarilor efectuate a rezultat presupunerea rezonabila ca, in perioada 2012-2013, reprezentantii unei societati comerciale, ar fi inregistrat in contabilitate si ulterior ar fi declarat organelor fiscale achizitii fictive de bunuri in valoare de peste 8.420.000 de lei, de la trei firme cu comportament de tip "fantoma".Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 2.700.000 de lei, reprezentand Taxa pe Valoare Adaugata si impozitul pe profit, iar suma supusa procesului de spalare a banilor este de aproximativ 7.000.000 de lei.Ieri dimineata, "16.12.2020, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in continuarea cercetarilor intr-un dosar privind fapte de evaziune fiscala savarsite in forma sustragerii de la plata taxelor si impozitelor prin evidentierea contabila si declararea de cheltuieli fictive, in domeniul constructiilor, pun in aplicare 6 mandate de perchezitie domiciliara la adrese din Bucuresti si judetul Ilfov, precum si mandate de aducere emise pe numele unor persoane suspecte in cauza", anunta Politia Capitalei.Fata de trei barbati a fost dispusa masura controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile, de asemenea in vederea recuperarii prejudiciului au fost instituite masuri asiguratorii asupra bunurilor imobile si partilor sociale detinute de persoanele suspecte in mai multe societati comerciale precum si a sumei de 1.700.000 de lei.Citeste si: