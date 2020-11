Trei detinuti din Penitenciarul Bistrita, confirmati cu COVID-19

Potrivit unui comunicat al Penitenciarului Bistrita transmis sambata Agerpres, persoanele in cauza au fost vineri confirmate pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2, insa activitatea unitatii se desfasoara in conditii optime, nefiind inregistrate disfunctionalitati."Din punct de vedere administrativ, au fost intreprinse atat masuri de informare a Directiei de Sanatate Publica Bistrita, precum si demersuri stabilite prin planurile de masuri adoptate la nivelul sistemului penitenciar : intensificarea triajului epidemiologic al cadrelor, monitorizarea medicala permanenta a tuturor persoanelor custodiate, dezinfectarea tuturor spatiilor. Sursa de infectare, necunoscuta, va fi stabilita in urma anchetei epidemiologice, proces aflat in curs de derulare", precizeaza purtatorul de cuvant al Penitenciarului Bistrita, Cosmin Parauan.