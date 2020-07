Trei persoane ranite grav de un sofer baut care fugea de Politie. Fugarul a intrat pe rosu intr-o intersectie

Politistii Sectiei 5 din Craiova au incercat sa il opreasca pe sofer la intersectia strazilor Calea Bucuresti cu Carol I dupa ce au observant ca masina circula pe sensul oprit. Soferul a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor si a marit viteza.Politistii au pornit in urmarirea soferului fugar cu semnalele acustice si luminoase pornite. Intr-o intersectie semaforizata, soferul urmarit de Politie a trecut pe rosu lovind o masina care circula regulamentar. In urma impactului, trei persoane au fost ranite grav. Cercetarile politistilor au aratat ca soferul fugar era sub influenta bauturilor alcoolice.