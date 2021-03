VIDEO Cum au incercat trei tineri sa dea un jaf la o statie GPL din Sectorul 1. Politia a facut perchezitii la locuintele lor

"In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Serviciul Investigatii Criminale din Politia Sectorului 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au pus in aplicare doua mandate de perchezitie domiciliara intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiuniilor de tentativa la talharie calificata si furt calificat.Din cercetari a rezultat presupunerea rezonabila ca in perioada februarie - martie a.c., trei persoane ar fi savasit o infractiune de furt calificat si ar fi incercat in luna februarie, prin folosirea fortei si amenintarea cu un pistol tip air-soft sa sustraga bani sau bunuri de la o femeie, angajat la o statie GPL, din sectorul 1.Cei trei barbati au fost condusi la sediul Politiei Sectorului 1 pentru audieri, iar cercetarile continua sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1", a transmis Politia Capitalei.