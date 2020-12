Cum spargeau trei hoti magazinele din Bucuresti. Unul dintre ei a fost prins cand incerca sa fuga din tara

Hotii erau insotiti de doua tinere

"Luni, 14 decembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut trei tineri, cu varste cuprinse intre 20 si 32 de ani, banuiti de savarsirea a doua infractiuni de furt calificat, fapte comise pe raza Sectorului 6.Ancheta a fost declansata la data de 18 noiembrie a.c., cand politisti ai Sectiei 20 au fost sesizati, prin sistem 112, cu privire la faptul ca persoane necunoscute, prin fortarea usii de acces, au patruns in incinta unui magazin, iar de sub tejgheaua casei de marcat au sustras mai multe pachete de tigari de diferite marci, valoarea prejudiciului cauzat fiind estimat la 4.500 lei", a transmis Politia Capitalei.Din datele si probele adminstrate in cauza s-a stabilit ca fapta ar fi fost comisa de doi tineri, de 20, respectiv 32 de ani, ambii fiind cunoscuti cu preocupari de natura infractionala pe linia furturilor din societati comerciale. De asemenea, din ancheta a rezultat presupunerea rezonabila ca banuitii s-ar deplasa cu un autoturism, condus de barbatul de 32 de ani, iar pentru a nu atrage atentia erau mereu insotiti de doua tinere.Totodata, in urma activitatilor investigativ-operative, in sarcina acestora s-a retinut ca la data de 10 decembrie a.c., in jurul orei 21.30, prin fortarea usii de acces a unui magazin din sectorul 6, ar fi patruns in interior, de unde ar fi sustras produse din tutun, creand un prejudiciu de 20.000 de lei.In urma extinderii cercetarilor a fost identificat si al treilea barbat, de 27 de ani, cunoscut cu preocupari de natura infractionala, tot pe linia furturilor din societati comerciale, care ar fi participat la comiterea faptelor.Intrucat existau date si indicii ca persoanele in cauza intentioneaza sa paraseasca teritoriul tarii, in baza mandatelor de aducere emise, in dimineata zilei de 14 decembrie a.c., cei cinci au fost depistati la unul dintre punctele de trecere ale frontierei. Banuitii au fost condusi la audieri, fata de cei trei barbati, fiind dispusa masura retinerii pe o perioada de 24 ore.Cercetarile sunt continuate de Sectia 20 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat si complicitate la furt calificat, cu cei in cauza in stare de retinere si pentru stabilirea intregii activitati infractionale.