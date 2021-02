Tribunalul Bucuresti claseaza definitiv un dosar in care era vizat comisarul Radu Gavris. Acuzatiile priveau si imaginile de la intalnirea dintre sefii Politiei si clanul Duduianu

Cererea de reluare a anchetei a fost facuta de Nistor Calin, inainte de pensionare, care a contestat decizia procurorului desemnat initial sa se ocupe de caz si care clasase acuzatiile.Potrivit g4media.ro, dosarul vizeaza o sesizare a Inspectoratului General al Politiei Romane, in care comisarul sef Radu Gavris alaturi de alti politisti erau acuzati in legatura cu acordarea sporului de toxicitate angajatilor de la Serviciul Omoruri.De asemenea, ancheta era legata si de scurgerea in presa a imaginilor de la intalnirea dintre sefii Politiei si liderii clanului Duduianu, care a avut loc inainte de inmormantarea lui Emi Pian."In temeiul art. 335 alin.4 C.proc.pen. respinge cererea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, de confirmare a ordonantei de redeschidere a urmarii penale nr. 199/II 2/2020 din 15.12.2020 emisa de procurorul Sef al Sectiei de combatere a coruptiei, din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul nr.205/P/2020 al Directiei Nationale Anticoruptie, Sectia de combatere a coruptiei. In temeiul art. 275 alin.3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Definitiva", se precizeaza in minuta Tribunalului Bucuresti.Pe langa Gavris, dosarul ii mai viza pe comisarii sefi Mihoci Marian si Trandafir Bogdan.