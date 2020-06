Trump imbunatateste modul in care politia ar urma sa trateze afro-americanii

Ziare.

Formarea politistilor va trebui sa fie un proces continuu, modul de training se va schimba si se va imbunatati calitatea controalelor pshihologice, scrie agentia Reuters.Ordinul vine dupa ce Trump a folosit un ton agresiv, in replica la protestele care au cuprins intreaga tara, dupa moartea violenta a lui George Floyd.Trump a fost criticat dur de democrati, pentru atitudinea lui. Mai mult, cativa dintre aliatii sai sunt ingrijorati de modul in care el gestioneaza atat situatia protestelor, cat si pandemia de coronavirus , temandu-se ca sansele lui si ale celorlalti lideri republicani la viitoarele alegeri din noiembrie s-au diminuat mult.Inalti oficiali ai administratiei au declarat ca ordinul de alocare de bani federali pentru departamentele de politie va imbunatati bunele practici ale ofiterilor, incurajand departamentele de politie sa implementeze cele mai noi standarde in domeniul utilizarii fortei.Totodata, mecanismul propune ca ofiterii cu performante scazute sa nu fie angajati fara a li se cunoaste trecutul si cooptarea asistentilor sociali, pentru a-i ajuta pe politisti sa gestioneze cazurile non-violente, dependentii de droguri si oamenii strazii.Recent, Trump a declarat ca documentul va propune solutii pentru "lucrurile pe care le-am urmarit si le-am vazut cu totii in ultima saptamana".Politisti si familiile celor ucisi de politisti vor participa la evenimentul in timpul caruia Trump va semna ordinul executiv.Simultan, si parlamentarii americani lucreaza la mai multe propuneri care sa reformeze Politia."Cu siguranta, putem adauga la ceea ce facem solutiile propuse in Congres", a declarat Trump.Mai multi activisti au solicitat, insa, taierea bugetelor departamentelor de politie.Liderii democrati, impreuna cu viitorul candidat democrat la presedintie, fostul vicepresedinte Joe Biden , nu au sustinut aceste apeluri, dar republicanii au incercat sa ii "lege" de aceste propuneri, pentru a-i plasa intr-un contrast direct cu retorica lui Trump."Nu cautam sa lasam politia fara bani, ci vrem sa investim inca si mai mult (in politie, n.r.) si sa ii determinam sa instituie cele mai bune practici", a declarat un oficial al Casei Albe, cand i s-a cerut sa descrie ordinul pregatit de Trump.Presedintele SUA s-a declarat profund nemultumit de un nou caz in care un barbat de culoare din Atlanta a fost impuscat de politie. Ofiterul a fost concediat dupa acest incident, iar seful politiei si-a dat demisia.