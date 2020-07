Turisti inselati la Mamaia si Eforie Nord ca vor fi promovati ca vedete in industria de divertisment, pentru doar 200 lei de persoana

"In urma mai multor sesizari primite de la cetateni, reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta au efectuat verificari la sediul unei societati comerciale cu punctul de lucru in statiunea Mamaia, referitor la desfasurarea unei activitati constatata de comisarii CJPC Constanta si considerata a se incadra in categoria practici comerciale inselatoare, prin prestarea de servicii pe baza unui tarif fix (200 lei/persoana), in schimbul promisiunii ca acestia vor putea beneficia de promovare in media si in industria de divertisment. Serviciul propriu-zis presupunea si efectuarea unor fotografii persoanelor interesate", se arata intr-un comunicat de presa transmis de CJPC Constanta.Potrivit sursei citate, ca urmare a neregulilor constatate, comisarii au aplicat patru sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 20.000 de lei, si au emis decizii de incetare a activitatilor respective fiind, totodata, semnalat cazul catre Inspectoratul de Politie Judetean ( IPJ ) Constanta, pentru continuarea cercetarilor."Ca atare, politistii fac cercetari pentru inselaciune si evaziune fiscala, (...). La momentul verificarii, politistii au indisponibilizat 9.300 de lei si au ridicat inscrisuri cu valoare probatorie, in vederea continuarii cercetarilor sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta", au mentionat reprezentantii CJPC.Conform IPJ Constanta, un caz similar celui din Mamaia a fost descoperit si la Eforie Nord."La data de 29/30 iulie, politistii de investigare a criminalitatii economice (...), impreuna cu reprezentanti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, au efectuat un control la o societate comerciala cu punctul de lucru in statiunea Eforie Nord,", a informat IPJ, printr-un comunicat de presa.Si in acest caz sunt efectuate cercetari pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune si evaziune fiscala, in modalitatea normativa a omisiunii, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. Politistii au indisponibilizat 343 de lei si au ridicat inscrisuri cu valoare probatorie, in vederea continuarii cercetarilor sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta.