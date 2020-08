Turneul de tenis din Cincinnati, amanat in semn de protest fata de uciderea afro-americanului Jacob Blake de catre politie

"In calitate de sport, tenisul ia in mod colectiv atitudine fata de inechitatea rasiala si injustitia sociala care, o data in plus, s-au aflat in prim plan in Statele Unite. Federatia americana de tenis USTA, circuitele ATP si WTA au decis sa recunoasca acest moment, intrerupand jocul, joi 27 august. El se va relua vineri, 28 august", se arata intr-un comunicat.Aceasta decizie inedita a venit ulterior anuntului retragerii jucatoarei nipone Naomi Osaka , ce se calificase in semifinalele competitiei.