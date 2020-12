Ucis cu sange rece chiar in ziua de Craciun. Un muncitor din Sri Lanka a fost injunghiat

Agresorul este ranit si el si a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti pentru ingrijiri medicale. Are numeroase taieturi la nivelul membrelor.Barbatii munceau la un abator din satul Nucsoara, comuna prahoveana Posesti, iar crima a avut loc in seara de Craciun. Angajatii srilankezi s-au luat la bataie , dupa ce au consumat bauturi alcoolice. Nu se stie exact motivul disputei, intrucat cearta dintre cei doi barbati s-a purtat in limba materna, spun sursele citate de adevarul.ro Victima este un barbat in varsta de 40 de ani. Acesta a fost injunghiat in gat si a murit pe loc. Se pare ca arma crimei a fost un cutit folosit in abator.Agresorul are 48 de ani si, intrucat a fost si el ranit in timpul incaierarii, a fost internat vineri seara la Spitalul de Urgenta din Ploiesti.Anchetatorii asteapta un translator pentru a-l putea audia pe agresor. Cazul a fost preluat de un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova.CITESTE SI: