Un adolescent de 16 ani a fost injunghiat pe o strada din Ploiesti, dupa un conflict verbal. Atacatorul a fost retinut

Potrivit IPJ Prahova, sambata, in jurul orei 22,30, politistii din cadrul Sectiei nr. 1 de Politie Ploiesti au fost sesizati despre faptul ca un minor in varsta de 16 ani ar fi fost lovit cu un obiect taietor-intepator.Politistii s-au deplasat la fata locului, insa barbatul banuit de comiterea faptei nu se mai afla la locul indicat.Din cercetari a rezultat faptul ca, in timp ce se deplasa pe o strada din Ploiesti, minorul ar fi fost lovit cu un obiect taietor-intepator in zona spatelui, in urma unui conflict verbal spontan cu o persoana pe care o cunostea.In urma evenimentului, adolescentul de 16 ani a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale, in stare de constienta.La scurt timp, persoana banuita de comiterea faptei a fost identificata si depistata, fiind retinuta de politisti pentru 24 de ore.In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de lovire sau alte violente, cercetarile fiind continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti.