Un afacerist din Arges este acuzat ca a santajat trei persoane carora le-a cerut sa se retraga din viata politica

Publicatia Jurnalul de Arges scrie ca in acest caz este vorba de afaceristul Stelica Craciun. Acesta ar fi cumnatul primarului din Maracineni, Nicolae Dascalu.Potrivit unui comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Politie Judetean ( IPJ ) Arges, cercetarile in acest caz au fost efectuate de Biroul de Investigatii Criminale Pitesti."Din cercetari s-a stabilit ca, incepand cu luna martie, cel in cauza ar fi amenintat trei persoane, cerand in mod expres retragerea din viata politica, pentru a favoriza o persoana cu care avea o relatie de rudenie, aflata in functie de demnitate publica.Pentru administrarea probatoriului, in cursul zilei de 20 august au fost efectuate doua perchezitii domiciliare, pe raza comunelor Micesti si Maracineni, in urma carora au fost descoperite si ridicate mai multe mijloace de proba", se precizeaza in comunicat, citat de Agerpres.Dupa efectuarea perchezitiilor, barbatul a fost condus la audieri, in cursul noptii fiind retinut pentru 24 de ore. El va fi prezentat vineri la Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti, cu propunere de luare a unei masuri preventive.