Un an si jumatate inchisoare pentru interlopul care a amenintat-o cu violul pe sefa Arestului Politiei Prahova

Amenintarile la adresa politistei au avut loc in noiembrie 2016, dupa ce Pietraru Ionut Daniel si-a exprimat nemultumirea fata de conditiile din arest. Concret, acesta a solicitat anumite bunuri, la care nu avea dreptul potrivit legii,printre care si apa calda pentru ness, in conditiile in care in arestul de la Campina, detinutii primesc apa calda martea si joia, spun surse apropiate anchetei citate de Ziarul Incomod.Insa Pietraru s-a lovit de refuzul supraveghetorilor din penitenciar . Acesta a devenit agresiv si a inceput sa-si ameninte colegii de camera si apoi pe sefa Centrului de Retinere si Arest Preventiv Prahova, pentru ca a dispus mutarea sa alta camera de detentie."In timp ce se afla sub puterea unui mandat de arestare preventiva, fiind incarcerat in Centrul de Retinere si Arest Preventiv Prahova, a solicitat agentilor supraveghetori anumite bunuri, la care nu avea dreptul potrivit legii, iar din cauza refuzului primit de la acestia, a inceput sa se manifeste violent si a amenintat ca le va mutila pe celelalte persoane private de libertate care se aflau in aceeasi camera cu el. In aceste conditii, seful Centrului de Retinere si Arest Preventiv Prahova, persoana vatamata E.M.D., avand gradul de comisar de politie , a dispus mutarea inculpatului intr-o alta camera de detentie. Urmare a refuzului sefului Centrului de Retinere si Arest Preventiv Prahova de a avea o atitudine conforma solicitarii inculpatului, acesta din urma a adresat amenintari cu violente fizice si moartea persoanei vatamate, dar si membrilor familiei acesteia. Comportamentul agresiv al inculpatului a fost de natura a-i produce o stare de temere persoanei vatamate, care, in consecinta, a formulat plangere penala impotriva inculpatului", a transmis Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, intr-un comunicat.Prin urmare, inculpatul a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de ultraj.De asemenea, instanta i-a interzis lui Pietraru dreptul de a comunica cu sefa Arestului Politiei Prahova prin contact inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, ori de a se apropia de aceasta la o distanta de mai putin de 5 de metri pe o durata de doi ani, dupa executarea pedepsei inchisorii.Inculpatul a facut apel la sentinta judecatorilor Campineni, dar Curtea de Apel Ploiesti a mentinut condamnarea.Pietraru a fost implicat in 2015 intr-o altercatie care a avut loc tot in arestul de la Campina, iar victima a fost Iulian Hertanu , cumnatul lui Victor Ponta . In plus, si Sorin Blejnar , fostul sef al ANAF, ar fi fost amenintat de interlop.