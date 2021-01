Un baiat de 12 ani a fost violat de un botosanean de 33 de ani in grija caruia fusese lasat chiar de parinti

Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Botosani au emis ordonanta de retinere pentru 24 de ore pe numele unui tanar de 33 de ani din municipiul Botosani, cercetat pentru comiterea infractiunii de viol."In urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul ca in noaptea de 23/24 decembrie 2020, acesta ar fi violat un minor de 12 ani, din municipiul Botosani, lasat in supravegherea sa de catre parintii acestuia.Politistii au fost sesizati pe data de 5 ianuarie 2021, de catre mama minorului, iar la data de 11 ianuarie, a fost pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara la locuinta tanarului banuit de comiterea faptei", a transmis IPJ Botosani.Sursa citata mentioneaza ca in urma perchezitiei au fost ridicate mai multe probe, iar barbatul de 33 de ani a fost dus la sediul politiei. El a fost retinut pentru 24 de ore, urmand ca marti sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.