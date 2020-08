Un baiat si o fata, injunghiati pe o strada din Suceava. Una dintre victime este in stare grava

Incidentul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, in cartierul Obcini al municipiului Suceava. Potrivit adevarul.ri, victima mergea impreuna cu prieteni pe strada Slatioarei, dinspre strada Rulmentului. Grupul de tineri s-a intersectat la un moment dat cu Iulian Constantin Sofrone, de 19 ani, din comuna Scheia, si cu Ioana Ana Maria Olan.Potrivit sursei citate, in dreptul unui chiosc metalic, Iulian Constantin Sofrone l-a injunghiat de mai multe ori pe unul dintre cei patru tineri din grup. Au intervenit pentru a aplana conflictul fata care il insotea pe agresor si unul din prietenii persoanei vatamate.In incaierare, mai arata adevarul.ro, tanara care a intervenit sa aplaneze conflicul a fost taiata la picior, iar tanarul atacat cu cutitul a fost grav ranit, fiind transportat la spital.Atacatorul a fost retinut, fiind cercetat pentru tentativa de omor si tulburarea ordinii si linistii publice.