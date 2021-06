Cum a fost evitata o noua tragedie ca cea de la Onesti. Politia din Craiova a intervenit sa salveze doua femei tinute ostatice VIDEO

Crima de la Onesti

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, duminica seara, politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Craiova au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat isi tine sotia si soacra inchise in locuinta si nu le permite sa iasa din casa."La fata locului au fost directionate imediat mai multe echipaje de politie din cadrul Sectiei 3 Politie Craiova care au stabilit ca un barbat de 60 ani, din Craiova, refuza sa deschida usa apartamentului de pe Strada Revolutiei, din Craiova, pentru a permite sotiei si soacrei sale sa iasa afara. La fata locului s-au deplasat si luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Dolj precum si un echipaj din cadrul ISU Dolj", a transmis IPJ Dolj.Sursa citata a mentionat ca fortele de ordine au analizat situatia si au decis sa patruda in locuinta. Astfel, cu ajutorul unei scari, politistii au reusit sa intre in locuinta situata la etajul 1, pe o fereastra a apartamentuiui."Din fericire, interventia s-a finalizat cu succes iar persoanele implicate nu au suferit vatamari corporale. Barbatul a fost imobilizat de politisti si condus la sediul sectiei pentru audieri, in vederea stabilirii situatiei de fapt", a mai precizat IPJ Dolj.In urma cercetarilor, politistii au stabilit ca in noaptea de 5/6 iunie, barbatul respectiv le-a agresat fizic pe cele doua femei. Acestea s-au opus emiterii unui ordin de restrictie provizoriu.in cazul barbatului.In cauza, politistii au deschis dosar penal pentru lipsire de libertate si violenta in familie.De asemenea, in cursul noptii trecute, barbatul a fost transportat la un spital de specialitate, in vederea efectuarii unui consult medical, ramanand internat.La 1 martie, doi muncitori au fost tinuti ostatici ore in sir intr-un apartament din Onesti. Intr-un final au fost injunghiati mortal de cel care ii sechestrase, dupa patru ore de negocieri cu politia.Agresorul era fostul proprietar al locuintei care o pierdusa, insa, in instanta , iar acum o voia inapoi. cei doi ostatici erau muncitori angajati de actualii porprietari sa renoveze locuinta.Barbatul de 60 de ani care a sechestrat doi muncitori a fost impuscat in picior de politisti. Ambii ostatici au murit dupa ce au fost injunghiati.