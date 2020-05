Un barbat care a impuscat mortal un om in Spania acum jumatate de an, prins la Hunedoara

Ziare.

"In cursul zilei de ieri, politistii Serviciului de Investigatii Criminale, in colaborare cu cei ai Politiei Orasului Uricani au depistat, in urma unei actiuni, un barbat de 39 de ani, din Uricani, fata de care, in data de 21.05.2020, autoritatile judiciare spaniole au emis un mandat european de arestare.Barbatul este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de omor si tentativa de omor, fapte savarsite in luna noiembrie 2019, in localitatea Marbella (Spania). Fapta de omor a fost comisa asupra unui barbat (cetatean marocan), prin impuscare cu o arma de foc, iar fapta de tentativa de omor a fost comisa cu aceeasi arma de foc prin impuscarea unui alt barbat (tot marocan, caruia i-a fost pusa viata in pericol prin leziunile cauzate)", potrivit unui comunicat de presa emis sambata, de Inspectoratul de Politie al judetului Timis.Magistratii de la Curtea de Apel Alba Iulia au emis pe numele barbatului din Uricani un mandat de arestare pentru 15 zile, acesta urmand sa fie extradat catre autoritatile spaniole."Actiunea de ieri a beneficiat de sprijinul luptatorilor Serviciului Actiuni Speciale din cadrul IPJ Hunedoara. Barbatul a fost prezentat magistratilor Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia si ulterior Curtii de Apel Alba Iulia, care a emis, pe numele sau, mandat provizoriu de arestare preventiva pentru 15 zile, in vederea extradarii catre autoritatile spaniole.Barbatul era urmarit national si international (din data 21.05.2020 - faptele fiind inregistrate initial de politistii spanioli cu autor necunoscut) si a fost escortat si depus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Hunedoara", mai arata sursa citata.