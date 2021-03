UPDATE Barbatul de 60 de ani care a sechestrat doi muncitori a fost impuscat in picior de politisti. Unul dintre ostatici a murit dupa ce a fost injunghiat

Barbatul de 60 de ani care i-a sechestrat pe muncitori a apucat sa-l raneasca mortal pe unul din ei. Acesta din urma, ranit de catre rapitor cu cutitul, avea 35 de ani, iar medicii i-au declarat decesul la spital. Si cel de-al doilea ostatic este ranit, insa nu se cunsoc detalii despre starea acestuia.Rapitorul este si el impuscat in picioare, pentru ca nu a vrut sa se supuna ordinelor politistilor."In cursul acestei zile, politistii IPJ Bacau un barbat de 60 de ani di Onesti ar fi retinut impotriva vointei lor, intr-un imobil din localitate, doi barbati care efectuau lucrari de reparatii la un imobil care i-a apartinut celui in cauza in trecut. In prezent, sunt la fata locului echipe de politisti, inclusiv un negociator din partea IPJ Bacau, pentru luarea masurilor legale", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Bacau.Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au fost sesizati ca un barbat, de 60 ani, din Onesti, ar fi retinut, impotriva vointei lor, intr-un apartament doi barbati, care efectuau lucrari de reparatii la un imobil ce i-a apartinut celui in cauza in trecut.Echipe de politisti, de jandarmi si de pompieri , dar si un negociator din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au ajuns la fata locului.Strada este blocata complet, iar traficul a fost redirectionat.