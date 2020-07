Un barbat dezbracat a cazut de la etajul sase al unui bloc din Sectorul 3 al Capitalei

Politia a fost sesizata, vineri, in jurul orei 14,00, prin apel 112, ca intr-un imobil situat pe un bulevard din Sectorul 3 din Capitala un barbat dezbracat face scandal pe palier si provoaca distrugeri.Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, la fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 13, iar la vederea acestora barbatul, aflat intr-o vizibila stare de tulburare, avand asupra sa doua obiecte metalice lungi, a inceput sa profereze amenintari, dupa care a patruns in apartament si a refuzat sa deschida usa, informeaza Stirile Protv.ro Ulterior, barbatul a iesit in balcon si ar fi incercat sa escaladeze balustrada, dar a cazut de la inaltime.Barbatul, despre care se crede ca are probleme psihice, a supravietuit cazaturii.