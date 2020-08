Un barbat din Bihor si cei doi copii ai sai de aproape sase ani, cautati dupa ce au plecat de acasa in 1 august si nu au mai revenit

Potrivit Politiei Judetene Bihor, politistii de la Politia Rurala Biharia - Postul de Politie Diosig au fost sesizati, miercuri, de familia unui barbat de 37 de ani, din comuna Diosig, ca aceasta a plecat de acasa in 1 august si nu a mai revenit. Acesta a plecat insotit de cei doi copii ai sai, gemeni, o fata si baiat in varsta de 5 ani si 11 luni.Barbatul se numeste Bajko Istvan, are 1,75 metri inaltime, greutate 78 de kilograme, constitutie atletica, fata ovala, ochi caprui, par negru, tuns scurt.Fetita, Bajko Stefania Noemi, are inaltimea de 1,40 metri, greutate 17 kilograme, constitutie slaba, fata rotunda, ochi caprui, par saten, drept, de lungime medie, iar pe frunte are o cicatrice de aproximativ un centimetru.Baietelul, Bajko Istvan Jozesf, are 1,35 metri inaltime, greutate 17 kilograme, constitutie slaba, fata rotunda, ochi caprui, par negru, tuns scurt si are pe obrazul stang o cicatrice de aproximativ 1-1,5 centimetri.Persoanele care pot furniza orice informatii in legatura cu aceste persoane sunt rugate sa contacteze cea mai apropiata unitate de Politie sau sa sune la 112.