Un barbat din Botosani a fost retinut dupa ce a incalcat de mai multe ori ordinele de protectie. A fost prins cand ameninta victima cu un topor

Agresorul risca acum sa primeasca o condamnare de pana la cinci ani, el fiind acuzat de nerespectarea hotararilor judecatoresti si amenintare."In urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul ca acesta s-a deplasat in repetate randuri la locuinta persoanei vatamate, desi avea obligatia impusa prin hotarare judecatoreasca, de a pastra o distanta de minim 150 de metri fata de aceasta.Mai mult de atat, barbatul avea asupra sa un topor cu care ameninta victima, creandu-i astfel o stare de temere", a aratat Delia Neniscu, purtator de cuvant in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ), potrivit Monitorul de Botosani Agresorul a fost dus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Botosani, cercetarile fiind continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Botosani.