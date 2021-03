FOTO Imagini cutremuratoare, in Ilfov. Un barbat si-a incendiat calul si caruta

Conform anchetatorilor, barbatul si-a inhamat calul la caruta, a incarcat atelajul cu materiale combustibile si apoi a incendiat atelajul, luand foc atat calul, cat si caruta.La scurt timp, la fata locului au ajuns politistii din cadrul Biroului Protectia Animalelor Ilfov, un criminalist si un medic veterinar care au contatat faptul ca animalul incediat prezenta leziuni si plagi deschise de arsura pe o suprafata de 30-40% din corp, aflandu-se in soc post-traumatic, ulterior fiindu-i acordate ingrijiri medicale de specialitate."Totodata, la fata locului au gasit si un caine de talie mare, din rasa metis de ciobanesc carpatin, care se afla in stare de inanitie, fiind infometat de catre proprietar.In urma interventiei pompierilor si asistentei medicale de specialitate a medicilor veterinari din cadrul Directiei Sanitar Veterinare si de Siguranta a Animalelor Ilfov ecvina incediata a fost salvata, aceasta aflandu-se in prezent sub tratament de specialitate.Astfel, au fost emise ordinele de plasare a animalelor, ocazie cu care au fost transportate in adaposturi de specialitate.De asemenea, persoana in cauza a fost transportata de catre politisti la un spital de boli neuropsihice din Ilfov, fiind internata in temeiul Legii 487/2002, cu afectiuni neuropsihice.In cauza, sunt continuate cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunilor de schingiuire a animalelor si distrugere prin incediere, cauza urmand a fi prezentata structurii de parchet competente, in vederea propunerii unei masuri de siguranta cu caracter medical sau unei masuri preventive", transmite IPJ Ilfov.