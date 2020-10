Un barbat din Tecuci a fost prins conducand cu 218 km/h pe DN2 E85. Era intr-o zona in care limita era de 100 km/h

Potrivit IPJ Vrancea, conducatorul auto a fost inregistrat de aparatul radar, pe DN2 E85, in afara localitatii Haret, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 218 km/h, intr-o zona cu limitare de 100 km/h.Barbatul a fost sanctionat contraventional cu amenda de 3.770 de lei, cu posibilitatea achitarii a jumatate din minimul prevazut de lege, respectiv 1.077,5 lei in 15 zile, pentru viteza, dar si pentru faptul ca nu avea asupra sa toate documentele.Ca masura complementara, politistii i-au retinut permisul de conducere in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile.