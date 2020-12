Un barbat este cercetat dupa ce a provocat distrugeri unei masini pentru ca a confundat-o cu cea a fostei sotii

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea, jandarmii aflati in misiune de patrulare in municipiul Tulcea au fost sesizati, luni dupa-amiaza, de catre o femeie, prin intermediul Serviciului National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, cu privire la faptul ca un barbat loveste cu pumnii si picioarele un autoturism parcat pe strada Garii, din municipiul Tulcea."Ajunsi la fata locului, jandarmii au identificat un barbat care a declarat faptul ca, in timp ce se deplasa catre domiciliu, a observat un autoturism care semana cu autoturismul fostei sotii, iar pe fondul consumului de alcool si al supararii, a distrus oglinzile si bara de protectie ale autoturismului", a transmis Jandarmeria Tulcea.Jandarmii au intocmit pe numele barbatului actele de sesizare sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere.CITESTE SI: