Un barbat si-a rapit propriul copil dintr-un imobil din Barlad. Politisti din sase judete, pe urmele lui

A fost emisa alerta de "Rapire copil", iar la solutionarea cazului au lucrat politisti din mai multe judete. Barbatul si copilul au fost depistati in Galati."Astazi, 17 martie, in jurul orei 11.22, a fost sesizata rapirea unui minor, de 10 luni, din municipiul Barlad, judetul Vaslui. Din cercetari a reiesit ca minorul ar fi fost luat cu forta, de tatal sau, de 31 de ani, in timp ce se afla cu mama sa, la un imobil din Barlad, fiind introdus intr-un autoturism, cu care barbatul s-ar fi deplasat intr-o directie necunoscuta. A fost intocmit dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal", a transmis, miercuri, Politia Romana.Politistii au precizat ca in activitatile operative au fost angrenati politisti ai Directiei Operatiuni Speciale, Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale si Directiei de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, precum si politisti de la inspectoratele de politie judetene Vaslui, Bacau, Iasi, Neamt, Vrancea si Galati."La fata locului, in imobilul respectiv au intrat seful operatiunii, respectiv inspectorul sef al I.P.J. Galati, seful de Postului de Politie, negociatorul din cadrul S.I.A.S.- I.G.P.R. si reprezentanta Primariei Ghidiceni (Protectia Copilului). In urma verificarilor si a activitatilor specifice efectuate de politisti, barbatul a fost depistat in judetul Galati, fiind condus la sediul Politiei, pentru continuarea cercetarilor si dispunerea masurilor legale", au mai precizat politistii.Copilul a fost preluat de un echipaj medical, in vederea examinarii si acordarii de ingrijiri medicale de specialitate.