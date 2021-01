Un barbat retinut pentru furt, gasit spanzurat in arestul Politiei Valcea

Potrivit sursei citate, barbatul in cauza a decedat joi, in aceeasi zi in care a fost introdus in arest."La data de 14 ianuarie, in jurul orei 18.15, politistii din cadrul Centrului de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Valcea au constatat ca, in una dintre camerele de detinere, un barbat este in stare de inconstienta, acesta avand infasurat, in jurul gatului, un cearceaf. Au fost acordate ingrijiri medicale, la fata locului ajungand si personal medical de specialitate, insa a fost constatat decesul acestuia", precizeaza sursa citata.Barbatul, din Caineni, a fost introdus in arest in urma finalizarii cercetarilor intr-un dosar penal in care era cercetat pentru furt calificat.In cauza, a fost intocmit un dosar penal pentru ucidere din culpa, cercetarile fiind efectuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Valcea.Conducerea IPJ Valcea a dispus efectuarea de verificari pe linie interna, se mai arata in comunicat.CITESTE SI: VIDEO Ministrul Transporturilor anunta oficial autostrazile si drumurile care se finalizeaza anul acesta. Ce proiecte intra in executie in 2021