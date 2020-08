Un barbat ridicat de politie s-a filmat in masina si a postat videoclipul pe TikTok. "Pe stanga acolo, boss-ule, ma lasi"

Reactia Politiei Capitalei

Cosmin Andreica, presedintele Sindicatului Europol, a declarat la Antena 3 ca "este o dovada vie ca nici in anul 2020, politistii nu au suficiente proceduri, prevederi legale cu privire la modul in care ei trebuie sa actioneze in astfel de situatii". Acesta a declarat ca intamplarea este o "sfidare a organelor de politie"."In realitate, nici in acest moment nu putem spune cu certitudine, daca persoanele care sunt conduse la sediul Politiei pot fi disponibilizate de telefonul mobil, pe durata deplasarii, sau nu", a mai spus presedintele Sindicatului Europol, subliniind ca, ajunse la sectie, suspectii sunt indisponibilizati de aceste dispozitive.Politia Capitalei a transmis ca barbatul respectiv este cercetat impreuna cu un altul pentru folosirea fara drept de obiecte periculoase."Cu privire la o postare dintr-o retea de socializare, difuzata in media, facem urmatoarele precizari: La data de 06.08.2020, in jurul orei 18,00, echipa mixta formata din jandarm si politist din cadrul Sectiei 16, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu si actionand in cadrul unui filtru rutier, din actorul 4, au oprit in trafic un autoturism in care se aflau doi ocupanti, iar la controlul efectuat, in portbagaj, au fost gasite mai multe obiecte taietor intepatoare ( arme albe).Barbatii au fost condusi la sediul Sectiei 16 Politie, unde au fost intocmite acte procedurale sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute si pedepsite de art. 372 C.p., "portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase"", a transmis DGPMB intr-un comunicat de presa.