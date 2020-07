Un barbat si-a abandonat copilul de un an si jumatate in parcarea unui magazin, pentru ca se certase cu mama acestuia. Politia l-a retinut pentru 24 de ore

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politisti din cadrul Sectiei 4 au fost sesizati de catre un agent de paza al unei societati comerciale, cu privire la faptul ca ar fi gasit un copil cu varsta de aproximativ 2 ani, care se afla intr-un carucior, in parcarea unui magazin de bricolaj.In urma verificarilor, politistii au identificat-o, in municipiul Constanta, pe mama copilului respectiv, o femeie de 23 de ani, noteaza News.ro "Cu ocazia cercetarilor s-a stabilit faptul ca la data de 14 iulie, in jurul orei 21.45, tatal biologic al minorului, un barbat de 34 de ani, s-a deplasat cu acesta pe aleea de acces a societatii comerciale unde, in urma unor discutii in contradictoriu purtate prin telefon cu mama copilului, a luat decizia de a-l abandona in zona indicata", se arata in comunicat.El a fost preluat de reprezentantii DGASPC Constanta in vederea dispunerii masurilor de protectie sociala.Politistii l-au retinut pe barbat pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente si rele tratamente aplicate minorului.