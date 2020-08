Un barbat suspect de proxenetism a fost eliberat din greseala din Arestul Capitalei. Politistii au crezut ca este retinut

Potrivit unor surse judiciare, citate de Ziare.com, este vorba de o persoana cerecetata pentru proxenetism."In aceasta dimineata, politisti din cadrul Serviciului Independent Retinere si Arestare Preventiva, din eroare, au pus in libertate un barbat, care se afla sub masura arestarii preventive, persoana fiind eliberata la momentul in care se implinea termenul de 24 de ore de la emiterea ordonantei de retinere.Se efectueaza demersuri pentru reincarcerare. Conducerea Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti a dispus verificari, prin structura de control intern, cu privire la acest incident", a transmis Politia Capitalei.Barbatul a fost prins si este in custodia politistilor.