Un barbat suspectat de inselaciuni si fraude informatice a fost retinut in urma unui flagrant

"In ziua de 15 octombrie, politistii Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice Arges au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de inselaciune si fals informatic (...). Din cercetari a rezultat ca, in perioada septembrie-octombrie, cel in cauza ar fi obtinut bani, reprezentand aconturi pentru servicii de transport rutier de marfa, despre care ar fi indus in eroare solicitantii unor asemenea servicii", se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Arges transmis, vineri, AGERPRES.Conform sursei citate, barbatul ar fi contactat persoane care utilizau bursa de transport, prin intermediul careia erau solicitate servicii de transport rutier de marfa. El i-ar fi indus in eroare pe potentialii clienti, pretinzand ca ar avea calitatea de reprezentant al unor prestatori de servicii de transport, cu scopul de a-si insusi sumele de bani.Anchetatorii estimeaza ca prejudiciul creat in acest mod este de 100.000 de lei."Pentru depistarea celui in cauza, politistii au efectuat o actiune de prindere in flagrant delict, imediat dupa ridicarea unei sume de bani obtinuta prin aceasta modalitate", au precizat reprezentantii IPJ Arges.Suspectul a fost retinut pentru 24 de ore pe baza de ordonanta, urmand ca in cursul zilei de vineri sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, cu propunere de luare a unei masuri preventive.