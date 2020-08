Un beach-bar din Vama Veche a fost amendat de politisti cu 10.000 de lei deoarece nu era respectata distantarea fizica

Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Constanta, sub autoritatea Prefecturii, politisti, jandarmi , politisti locali, precum si reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratului Teritorial de Munca, Directiei Sanitar-Veterinare, Directiei de Sanatate Publica si cei de la Protectia Consumatorului au continuat activitatile de verificare a respectarii normelor legale impuse pe perioada starii de alerta, in zonele aglomerate, precum piete, terase sau cluburi in aer liber, dar si in mijloacele de transport in comun.Peste 200 de politisti, jandarmi, pompieri si reprezentanti ai organelor abilitate de control din judetul Constanta au actionat, vineri noaptea, pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara, in vederea prevenirii si limitarii infectarii cu noul coronavirus , in principalele zone aglomerate din judetul Constanta."Cu ocazia controalelor au fost verificate 192 de societati comerciale si au fost aplicate 66 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 80.000 de lei, dintre care 28 pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala, 4 la O.G. 21/1992 privind protectia consumatorilor, patru pentru activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite si 11 pentru fapte de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.De asemenea, au fost identificate si sanctionate trei societati comerciale care nu au respectat masurile de diminuare a impactului riscurilor, potrivit Legii 55/2020, cu amenda in valoare totala de 19.000 de lei", se arata in comunicatul IPJ Constanta.Una dintre acestea firme sanctionate este un beach-bar din Vama Veche, administratorul acestui fiind amendat cu 10.000 de lei pentru aglomeratia existenta acolo, nefiind respectata distantarea fizica.