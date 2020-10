Un biciclist a murit dupa ce a fost lovit de un tir pe DN 3

"Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN3, km 8+350, soldat cu ranirea unei persoane. Imediat, politistii din Pantelimon si Serviciul Rutier Ilfov s-au deplasat la fata locului, iar din primele verificari a rezultat faptul ca un autotren a lovit un biciclist", precizeaza Politia Ilfov intr-un comunicat transmis AGERPRES.Potrivit sursei citate, echipajul medical ajuns acolo, in ciuda interventiilor efectuate, a fost nevoit sa declare decesul victimei, ulterior fiind anuntat Serviciul de Medicina Legala Ilfov.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.In prezent, politistii Serviciului Rutier Ilfov desfasoara activitati pentru stabilirea tuturor circumstantelor si imprejurarilor in care s-a produs accidentul rutier, cercetarile fiind continuate in cadrul unui dosar penal, deschis sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.