Un braconier s-a impuscat, din greseala, in abdomen

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, pe data de 12 mai, in jurul orei 20:00, politistii Postului de Politie Nicolae Balcescu au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana prezinta o plaga la nivelul abdomenului, aceasta fiind transportata la spital.In urma cercetarilor, politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale si ai Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au stabilit faptul ca victima, de 32 de ani, impreuna cu alti doi barbati, de 27, respectiv 58 de ani au mers cu masina pe un camp din localitatea Nicolae Balcescu, cu intentia de a desfasura activitati de braconaj cinegetic."Barbatul de 32 de ani ar fi avut asupra sa o arma de vanatoare detinuta fara drept, iar la un moment dat ar fi avut intentia de a iesi pe trapa autoturismului, fiind declansat un foc de arma accidental, iar barbatul s-ar fi impuscat in zona abdominala, provocandu-si leziuni care au necesitat transportarea la spital. Arma utilizata a fost abandonata pe un camp din apropierea locului evenimentului, fiind recuperata de politisti. In urma verificarilor s-a stabilit faptul ca acesta nu era inregistrata", au precizat reprezentantii IPJ Constanta.Sursa citata a mentionat ca cele trei persoane nu sunt detinatoare de arme de foc si nu aveau asupra lor autorizatie de vanatoare emisa de gestionarul fondului.In cauza a fost intocmit un dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de vatamare corporala din culpa, braconaj cinegetic, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si uz de arma letala fara drept.