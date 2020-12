VIDEO Cum l-a pacalit un broker fals pe un barbat sa "investeasca" 80.000 de lei

Falsul broker a fost prins de politie , iar in prezent este la audieri.Luni dimineata "politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigare a Criminalitatii Economice a Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, au pus in aplicare doua mandate de perchezitie domiciliara intr-un dosar in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata", a transmis Politia Capitalei.Anchetatorii spun ca, din probatoriul administrat a rezultat presupunerea rezonabila ca un barbat, in cursul anului 2020, ar fi indus in eroare persoana vatamata atribuindu-si calitatea de broker bursier si ar fi convins-o sa "investeasca" suma de aprox 80.000 lei.Audierile in cauza se desfasoara la sediul subunitatii de politie.In cauza exista indicii cu privire si la existenta altor persoane vatamate.Citeste si: