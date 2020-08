Un club din Costinesti a fost amendat cu 10.000 de lei pentru nerespectarea masurilor de distantare la un concert al lui Vali Vijelie

In clubul respectiv canta manelistul Vali Vijelie, scrie CT News.ro Masura a fost luata in urma unor controale la care au luat parte peste 300 de politisti, jandarmi pompieri si reprezentanti ai organelor abilitate de control din judetul Constanta.Acestia au actionat, vineri noaptea, pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara, in vederea prevenirii si limitarii infectarii cu virusul Covid-19, in principalele zone aglomerate de pe litoral."In statiunea Costinesti, politistii au identificat o societate comerciala care nu respecta masurile de diminuare a impactului riscurilor, potrivit Legii 55/2020, administratorul fiind sanctionata cu 10.000 de lei. Este vorba de un club din statiune, care fusese amendat si saptamana trecuta cu aceeasi suma pentru ca nu respectase masurile de distantare fizica", a transmis IPJ Constanta intr-un comunicat de presa.De asemenea, cu ocazia controalelor, au fost verificate 169 de societati comerciale si au fost aplicate 395 de sanctiuni contraventionale, in valoare de pesete 130.000 de lei, dintre care 108 pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala, 66 la H.G. 553/2020, 1 la O.G. 21/1992 privind protectia consumatorilor, 14 pentru activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite, 24 pentru fapte de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice si 176 la O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.Politistii au constatat si o infractiune la O.U.G. 77/2009, privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, se mai arata in comunicatul IPJ Constanta.Citeste si: