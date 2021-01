Un coif corintic vechi de 2.500 ani a fost gasit de politisti la perchezitiile dintr-o comuna din Neamt

Cele doua perchezitii au avut loc marti in municipiul Roman - judetul Neamt si comuna Alexandru Ioan Cuza - judetul Iasi, in cadrul unui dosar penal instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Roman."In urma descinderilor desfasurate in localitatea Alexandru Ioan Cuza din judetul Iasi, la locuinta unui barbat de 51 de ani, politistii au descoperit un coif corintic din bronz, datat dupa analogii in secolul VI - V i.Hr., susceptibil a fi clasat in patrimoniul cultural national al Romaniei.Bunul ar fi fost descoperit de barbatul in cauza in albia raului Siret. Acesta a fost ridicat de politisti, urmand a fi supus unei expertize de specialitate", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt.La perchezitii au participat politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga si criminalisti din cadrul Politiei municipiului Roman.