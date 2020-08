Un cunoscut dezvoltator imobiliar din Bucuresti, retinut dupa ce a vrut sa-si omoare sotia in jacuzzi la Mamaia

Surse apropiate anchetei au dezvaluit pentru Ziare.com ca ar fi vorba despre Mihai Bizu, dezvoltatorul unor complexuri rezidentiale din Bucuresti. Procurorii au transmis ca barbatul a fost retinut pentru 24 de ore sub aspectul infractiunilor de tentativa de omor si viol."In ceea ce priveste infractiunea de tentativa de omor, probele administrate in cauza pana in prezent au conturat urmatoarea situatie de fapt:In data de 8 august 2020, in jurul orei 00:56, in timp ce se afla pe balconul unui apartament din statiunea Mamaia , judetul Constanta, inculpatul, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a agresat-o fizic pe sotia sa, lovind-o cu capul de cada tip jacuzzi aflata pe balcon si tinand-o cu capul scufundat in apa, urmarind astfel sa ii suprime viata, rezultat care nu s-a produs datorita interventiei altor persoane", a transmis Prachetul Capitalei.Tot vineri, va fi sesizat judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bucuresti in vederea luarii masurii arestarii preventive a inculpatului pe o durata de 30 de zile, pentru infractiunile mai sus mentionate."Cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti - Sectia de urmarire penala si D.G.P.M.B. - Serviciul Omoruri. La activitatile efectuate pe raza judetului Constanta au participat si lucratori din cadrul I.P.J. Constanta - Serviciul de Investigatii Criminale si Politia Statiunii Mamaia", mai transmit procurorii.