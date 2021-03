Un detinut condamnat pentru omor a disparut dintr-un spital din Craiova. Politia si Jandarmeria il cauta cu efective numeroase

"Vineri, 12.03.2021, in jurul orei 06.45, s-a constatat ca detinutul SOREANU ION, in varsta de 53 de ani, condamnat definitiv la o pedeapsa privativa de libertate de 10 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de Omor (art. 188 NCP), clasificat in regim semideschis, a parasit o unitate sanitara publica de pe raza localitatii Craiova, unde se afla internat din data de 07.03.2021", anunta Administratia Nationala a Penitenciarelor.In vederea capturarii detinutului, au fost sesizate Inspectoratul Judetean de Politie Dolj, Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dolj, au fost informate Inspectoratul General al Politiei Romane, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera Romane, Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane; a fost alarmat personalul, au fost trimise echipe de cautare formate din personalul unitatii si au fost solicitate imaginile video ale sistemului de supraveghere din unitatea sanitara publica.Citeste si: Barbat de 50 de ani, retinut de politie pentru ca si-ar fi abuzat sexual fiica minora in urma cu peste doi ani "Fapta in cauza este asimilata infractiunii de evadare si se pedepseste conform prevederilor articolului 285 din Noul Cod penal, cu inchisoare de la sase luni la trei ani. La momentul parasirii unitatii sanitare, detinutul era imbracat cu: bluza trening gri, pantaloni negri. Mentionam ca detinutul a fost internat periodic in unitati sanitare publice, fara a manifesta comportamente contrare normelor", precizeaza ANP.Pentru orice informatie cu privire la detinut poate fi apelat numarul unic de urgenta 112 sau Penitenciarul Craiova-Pelendava, la numarul de telefon: (0251) 422.326 / 522.274.