VIDEO Un nou caz de bullying intr-o scoala din Romania. Un elev a fost batut cu bestialitate de trei colegi

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Suceava, Ionut Epureanu, a vorbit despre imaginile revoltatoare."E vorba despre o autosesizare a politistilor. Din pacate, nu am fost informati despre acest eveniment , nici de conducerea scolii, nici de parinti. Aceste imagini le-am preluat si noi din mediul online, am stabilit in urma unor indicii, cam despre ce unitate de invatamant ar fi fost vorba si imediat politistii s-au deplasat acolo.Am stabilit ca evenimentul s-a produs joi, in cursul acestei saptamani, insa chiar daca este weekend, in regim de urgenta a fost mobilizati si polisistii noii structuri si au inceput o serie de audieri si bineinteles, am facut i un dosar penal de loviri sau alte violente.Facem precizarea ca tot ceea ce se va intampla in acest dosar, va fi facut cu tact, ma refer la masuri procedurale. Vorbim totusi despre copii cu varste de 13 ani care poate nu constientizeaza dimensiunea faptelor lor. Tocmai de aceea, audierilor cu privire la minori vor fi facute doar in prezenta parintilor si aparatorilor din oficiu", a transmis comisarul-sef de politie , Ionut Epureanu, citat la Antena 3. Imaginile au fost postate pe Facebook de comunitatea "Stop Bully Romania.""Intre timp asta se intampla din pacate in Scoala Gimnaziala Bivolarie din Judetul Suceava.Pe perioada starii de ALERTA copii sunt in mod normal trimisi la scoala ca sa invete carte, din pacate realitatea este total diferita.Speram ca conducerea scolii sa-i identifice si sa se ia masurile necesare unui astfel de comportament. Inclusiv cei care incurajeaza incidentul sa fie trasi la raspundere," se arata in postarea de pe Facebook.