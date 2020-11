VIDEO Interlop din Clanul Tiganilor, prins de politie, in Bucuresti. A fost implicat intr-o tentativa de omor din Vrancea si are legatura cu cei care l-au batut pe Bebino

Alexandru Iancu (27 de ani) este banuit ca, alaturi de Cezar Roberto Petcu, zis Joe si alte doua persoane, aflate in prezent in arest preventiv ar fi incercat sa-l ucida, in 2019, pe rival care ar fi agresat un membru al gruparii din care faceau parte acestia.Joe este deja in inchisoare pentru agresarea lui Marius Alecu, zis Bebino,liderului Clanului Sportivilor."La data de 11 noiembrie 2020, politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - S.C., au efectuat, in municipiul Bucuresti, o perchezitie domiciliara si au pus in aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui barbat, de 27 ani, banuit de constituire a unui grup infractional organizat, tentativa la omor calificat si distrugere", a transmis Politia ingtr-un comunicat de presa.Anchetatorii arata ca, pe 13 aprilie 2019, in timp ce acesta s-ar fi aflat, impreuna cu alte trei persoane, in judetul Vrancea, ar fi acrosat si scos in afara carosabilului autoturismul condus de un alt barbat, cu o viteza de aproximativ 100 de km/h."Motivul actiunii violente indreptate asupra barbatului ar fi fost determinat de faptul ca liderul gruparii cercetat in cauza il considera pe acesta vinovat de comiterea, la o data anterioara, a unei agresiuni fizice asupra unui alt exponent al grupului infractional pe care el il coordona", mai arata politia.Dupa ce ar fi proiectat intr-un sant betonat aflat pe marginea drumului masina condusa de persoana vatamata, cele patru persoane ar fi coborat din autoturismele in care se aflau si i-ar fi aplicat acesteia noua lovituri de cutit, precum si alte lovituri cu obiecte contondente, respectiv tevi metalice, cu intentia de a o ucide.In prezent, doi dintre ceilalti participanti la tentativa de omor sunt cercetati in stare de arest preventiv in cauza, iar al treilea a fost condamnat definitiv, tot pentru comiterea, la data de, a unei tentative de omor in circumstante la fel de violente si prin utilizarea unor arme albe asupra unui alt individ cu trecut infractional de notorietate negativa in lumea interlopa si cu care liderul gruparii ar fi avut anterior unele divergente.In urma perchezitiei domiciliare, au fost descoperite si ridicate, in vederea continuarii cercetarilor: cinci telefoane mobile, un cutit tip baioneta, cu doua taisuri si un briceag.Barbatul a fost condus la sediul D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, in vederea aducerii la cunostinta a acuzatiilor formulate si dispunerii de masuri legale in consecinta. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore, iar ulterior arestat preventiv.Actiunea a fost realizata cu sprijinul politistilor din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 7 Politie si cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale.Suportul tehnic a fost asigurat de catre Biroul Tehnic si Criminalistic din cadrul D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala.Citeste si: