Un mare importator de ceai si cafea, cercetat intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudicii de milioane de euro

Surse: Au fost folosite firme fantoma

"Astazi, 28 iulie 2020, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 13 mandate de aducere intr-un dosar privind fapte de evaziune fiscala in forma evidentierii de cheltuieli fictive in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor si spalare a banilor.Mandatele de aducere vizeaza persoane din Bucuresti si judetele Suceava, Dolj, Maramures, Giurgiu si Ilfov.Surse judiciare mai precizeaza ca este vorba despre circuitul clasic, de spalare de bani cu ajutorul firmelor fantoma deschise pe numele unor persoane fara posibilitati materiale.Printre beneficiarii sumelor spalate prin acest sistem s-ar fi aflat si importatorul israelian de ceai si cafea.Nu este prima oara cand Nimrod Almagor este calcat de politie. In 2015, a fost vizat de o alta ancheta a procurorilor intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de un milion de euro.Si atunci, din datele si probele administrate de anchetatori rezulta ca suspectii, in calitate de reprezentanti ai unor societati comerciale, au inregistrat contabil si au declarat fiscal cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, cheltuieli reflectate de achizitii fictive de produse agro-alimentare, cu scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale.