Un numar de 27 de angajati ai Penitenciarului Galati si 125 de detinuti au intrat in contact cu politistul de penitenciare confirmat cu coronavirus

Administratia Nationala a Penitenciarelor a transmis, miercuri, referitor la cazul angajatului confirmat pozitiv COVID-19 la Penitenciarul Galati, ca in urma anchetei epidemiologice au fost identificate 27 de persoane care au intrat in contact cu acesta in randul personalului unitatii si 125 - in randul persoanelor private de libertate.Politistii de penitenciare identificati drept contacti au fost scosi din serviciu si se afla la domiciliu, asigurandu-se continuitatea misiunilor specifice, in conditii optime, cu personal de rezerva."Referitor la contactii persoane private de libertate, precizam ca acestia au fost informati cu privire la cazul angajatului confirmat pozitiv, fiind monitorizati medical, in scop preventiv. Detinutii se afla cazati in cadrul a doua sectii de detinere si desfasoara activitatile specifice fara a interactiona cu persoanele custodiate la nivelul celorlalte sectii. Totodata, in urma triajului epidemiologic, nu au fost identificate situatii de manifestare a simptomatologiei specifice COVID-19", a aratat ANP.Conform sursei citate, administratia penitenciarului aplica conduita indicata de Directia de Sanatate Publica Galati si implementeaza masurile aferente Planului de masuri pentru prevenirea imbolnavirii si raspandirii infectiei cu COVID-19 in randul personalului si al persoanelor private de libertate (dezinfectare spatii comune, intensificare triaj epidemiologic, monitorizare medicala, port al echipamentului de protectie, distantare de siguranta, dialog permanent cu structurile competente ale Ministerului Sanatatii).Un angajat al Penitenciarului Galati a fost confirmat cu coronavirus, in 5 iunie, el fiind asimptomatic. El lucreaza in sectorul operativ, dar a purtat in permanenta echipament de protectie.Un alt angajat al Penitenciarului Galati a fost confirmat cu coronavirus miercuri. Politistul lucreaza in sectorul operativ si s-a facut ancheta pentru stabilirea persoanelor cu care a intrat in contact.