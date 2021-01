Celebra metoda "Maradona" face noi victime. Un octogenar a fost pacalit cu o suma mare de bani de doi falsi politisti

Fiica a sesizat pacaleala

Foto: Politia Romana

Insigna falsa

Cei doi barbati s-ar fi recomandat a avea o calitate oficiala si, sub pretextul ca au informatii ca batranul detine bani falsi, l-ar fi deposedat de bani.Totul incepe pe 20 ianuarie, Politia Municipiului Ramnicu Valcea a fost sesizata de fiica unui barbat, de 83 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca, din locuinta tatalui ei, ar fi fost sustrasa o suma de bani.In urma cercetarilor efectuate de politistii din Valcea si din schimbul de informatii operative cu politistii Biroului de Investigarea a Criminalitatii Contra Patrimoniului Oradea, s-a reusit depistarea, in localitatea Milcoiu, a unui autoturism in care se aflau doi barbati, de 25, respectiv 43 de ani, din judetul Cluj, banuiti de comiterea faptei.La efectuarea controlului corporal si al autovehiculului, politistii au descoperit o insigna, pe care acestia ar fi folosit-o pentru a se prezenta si 7.550 de lei."In baza probatoriului administrat, fata de cei doi barbati a fost luata masura retinerii pentru 24 de ore, acestia fiind cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat si uzurparea de calitati oficiale.Astazi, cei doi barbati vor fi prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea, cu propunere de arestare preventiva," anunta anchetatorii.Activitatile au beneficiat de sprijinul Directiei Operatiuni Speciale - Inspectoratul General al Politiei Romane.