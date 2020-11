Un pacient infectat cu COVID a fugit din spital. Politistii l-au gasit la bar, alaturi de alte patru persoane

Impreuna cu acesta, in localul respectiv, au fost identificate alte patru persoane si barmanul de serviciu.Barbatul in cauza parasise unitatea medicala unde fusese internat, fara a avea acordul medicilor.El a fost preluat de catre un echipaj al Serviciului de Ambulanta si transportat la unitatea medicala unde fusese internat, transmite Mediafax, citat de Digi 24. Politistii au intocmit in acest caz dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor si au informat Directia de Sanatate Publica Caras-Severin, pentru dispunerea de masuri conform competentelor.23 de amenzi pentru participantii la un eveniment privat in Caras SeverinPe de alta parte, politistii din municipiul Caransebes si de la Sectia 2 Politie Rurala s-au sesizat din oficiu cu privire la organizarea unui eveniment privat la locuinta unui barbat din comuna Teregova, unde au fost identificate 23 de persoane, fata de care s-a luat masura sanctionarii contraventionale.Organizatorul evenimentului a fost sanctionat cu amenda de 3.000 de lei, in total fiind aplicate 23 sanctiuni contraventionale in valoare de 11.000 de lei, precizeaza Politia Caras Severin.Evenimentul privat a fost intrerupt, iar participantii au parasit locatia.De asemenea, in urma verificarilor efectuate in intervalul orar 21.00-00.00, la unitati de alimentatie publica de pe raza municipiului Caransebes, au fost identificate alte 18 persoane care nu respectau regulile de distantare sociala si protectie personala, fiind sanctionate contraventional cu amenzi in valoare totala de 5.000 de lei.