Un padurar din Valcea care ar fi facilitat taierea ilegala a 400 de arbori de catre o firma, retinut de politisti

Cazul este o continuare a cercetarilor intr-un dosar privind fapte de taiere fara drept de arbori, furt de arbori, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals.Potrivit IPJ Alba, la data de 3 iulie 2020, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au luat masura retinerii, pentru o perioada de ore, fata de un barbat de 60 de ani, din judetul Valcea, care este cercetat pentru complicitate la taiere fara drept de arbori si complicitate la furt de arbori.In sarcina acestuia s-a retinut faptul ca, in calitate de padurar la un ocol silvic din judetul Valcea, i-ar fi inlesnit si ajutat pe angajatii unei societati comerciale din judetul Alba, specializata in exploatarea de material lemnos, sa taie fara drept arbori din fondul forestier national, taieri care ar fi fost urmate de furtul materialului lemnos.Din cercetari a rezultat ca, in acest fel, ar fi fost taiati 399 de arbori nemarcati. In cursul zilei de sambata, 4 iulie, persoana retinuta va fi prezentata in fata procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, pentru dispunerea masurilor legale.Retinerea barbatului din Valcea este urmare unor perchezitii care au avut loc la data de 12 mai 2020 (7 in judetul Alba, 6 in judetul Valcea, 4 in judetul Sibiu si una in judetul Gorj) la persoane banuite de savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, taiere fara drept de arbori, furt de arbori, instigare si complicitate la ultimele doua infractiuni In perioada 2018 - 2020, o societate comerciala din judetul Alba, prin reprezentantul legal, ar fi exploatat, fara drept si ar fi sustras arbori, din speciile molid si brad, din fondul forestier national. Pentru a da o aparenta de legalitate taierilor de material lemnos efectuate, reprezentantii societatii ar fi intocmit, in fals, documente de insotire intre punctele de lucru ale societatii, vizand transporturi de material lemnos care, in realitate, nu au fost efectuate sau ar fi intocmit documente de insotire pe care erau mentionate cantitati de material lemnos mai mici decat cele transportate.Materialul lemnos, in forma bruta sau prelucrat sub forma de cherestea, ar fi fost transportat si comercializat spre diverse societati comerciale si persoane fizice.Prejudiciul a fost estimat la 571.061 lei. La sediul Inspectoratului de Politie Judetean Alba au fost conduse si audiate 16 persoane fata de 6 dintre acestea, cu varste cuprinse intre 32 si 60 de ani, fiind luata masura retinerii. Ulterior, s-a dispus cercetarea acestor sub control judiciar.