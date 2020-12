VIDEO Pedofil gasit de politie ascuns in Bucuresti. Este condamnat la 4 ani de inchisoare pentru abuzarea sexuala a unei fetite de 6 ani

"Astazi, 15 decembrie a.c., politisti ai Serviciului Investigatii Criminale din Politia Capitalei, in baza investigatilor, au obtinut informatii, in urma carora au identificat la o adresa din sectorul 3 Bucuresti, un barbat, in varsta de 50 de ani, pe numele caruia Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea.Barbatul in cauza, a fost condamnat la 4 ani de inchisoare pentru savarsirea de infractiunii de corupere sexuala a minorilor in forma continuata", a transmis Politia Capitalei.Conform unor surse judiciare barbatul se numeste Marian Dobre. Anchetatorii au descoperit ca, in perioada septembrie-noiembrie 2017, cand locuia impreuna cu persoana vatamata, o minora in varsta de 6 ani, si mama acesteia, a mers in repetate randuri in camera victimei si a atins-o pe aceasta in zona genitala, a sarutat-o si a muscat-o de abdomen cauzandu-i leziuni.Barbatul se afla in urmarire nationala din 04.12.2020 si urmeaza sa fie incarcerat in Penitenciarul Rahova.Citeste si: