Un politist a murit dupa ce a facut accident cu masina de serviciu la Vama Veche

Un politist din Vaslui, care a fost detasat pe litoral, a murit, in cursul noptii de miercuri spre joi, intr-un accident petrecut intre localitatile 2 Mai si Vama Veche.

Potrivit politistilor, in cursul noptii, a avut loc un accident rutier in care a fost implicat un autoturism de serviciu din cadrul Biroului de politie Vama Veche.

Soferul autoturismului apartinand Ministerului Afacerilor Interne a iesit in DN 39 de pe un drum secundar fiind lovit de o alta masina.

"Politistul conducea o autospeciala de serviciu, iar la iesirea de pe un drum lateral, dinspre plaja 2 Mai catre DN 39, a fost lovit din spate de un autoturism. In urma impactului, cele doua autoturisme au fost proiectate in afara partii carosabile, politistul a incetat din viata, iar jandarmul care se afla alaturi de acesta, in autospeciala, a fost ranit", anunta Politia Romana.

Echipajul MAI era compus dintr-un politist de ordine publica, detasat pe litoral, si un jandarm din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Tomis Constanta.

In accident, politistul a fost grav ranit, fiind in stop-cardiorespirator. Cadrele medicale sosite la fata locului au inceput manevrele de resuscitare, dar, in ciuda eforturilor depuse, barbatul a fost declarat decedat.

Jandarmul aflat in acelasi autoturism are patru coaste rupte, fiind transportat la spital, in stare stabila.

De asemenea, atat soferul celuilalt autoturism, cat si o pasagera au fost raniti.

Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de reprezentantii Politiei Romane agentul de politie care si-a pierdut viata este Hrisu Ioan Colinel, in varsta de 53 de ani. Era casatorit si avea trei copii.