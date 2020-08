Un politist de frontiera din Giurgiu a refuzat o spaga de 1.000 de euro oferita pentru a lasa doi sirieni sa intre ilegal in Romania. Alti 90 de angajati ai MAI au spus ca se incearca mituirea lor

90 de angajati ai MAI au anuntat ca se incearca mituirea lor

"Chiar in urma cu cateva ore, un politist de frontiera din Giurgiu a refuzat suma de 1.000 de euro oferita drept mita din partea unor soferi de autocar pentru a nu lua masurile legale fata de doi cetateni sirieni care incercau sa intre ilegal in Romania, ascunsi in mijlocul de transport , in spatiul destinat odihnei soferilor", a transmis purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog.In urma sesizarii politistilor, ofiterii DGA, sub directa coordonare si indrumare a procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, au intocmit dosar pentru savarsirea infractiunii de dare de mita.Monica Dajbog a mai precizat ca unul dintre principalele obiective ale conducerii MAI este sa formeze si sa consolideze un corp profesional integru care sa fie apreciat si respectat de cetatenii, iar un exemplu elocvent in acest sens il constituie numarul mare de refuzuri de a primi mita, inregistrate de catre Directia Generala Anticoruptie."De la inceputul anului, au depus denunturi la DGA 90 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne: 21 cu functii de conducere si 69 cu functii de executie.Dintre acestia, 63 sunt politisti, 12 sunt politisti de frontiera, 6 sunt lucratori din cadrul structurilor de permise de conducere si inmatriculari. De asemenea, au mai depus denunturi colegi de la Inspectoratul General pentru Imigrari, de la Pasapoarte si de la alte structuri.Numarul angajatilor MAI care au refuzat mita este cu 30% mai mare fata de perioada similara a anului trecut", a mai explicat Dajbog.Reprezentanta ministerului de Interne a dat cateva exemple in acest sens. Astfel, printre cei care au refuzat spaga se afla un ofiter de politie rutiera din cadrul I.P.J. Dolj si un agent de politie din cadrul Sectiei de politie rurala Novaci din Gorj au refuzat fiecare echivalentul a o mie de lei.Un politist din Mures a refuzat o mita de 2.300 lei, iar un coleg de la Brigada Rutiera - Biroul Accidente Usoare a sesizat la Directia Generala Anticoruptie faptul ca i s-au oferit 150 euro si 250 lei.Unui agent de politie din cadrul Postului de Politie Corbu, I.P.J. Constanta, i-a fost promisa suma de 1.500 de euro in scopul solutionarii favorabile a unui dosar penal pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice si pentru restituirea permisului de conducere. Persoana respectiva a fost prinsa in flagrant cand oferea politistului 2.000 de lei din suma promisa de 1.500 de euro.3.200 de lei este suma refuzata de un agent de politie din cadrul I.P.J. Giurgiu - Politia Orasului Bolintin-Vale, banii fiind oferiti pentru a nu intocmi dosar penal pentru infractiunea de conducere a unui vehicul fara permis.Au mai refuzat spaga si doi ofiteri de politie din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Bistrita-Nasaud - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, un agent de politie de la IPJ Arad, dar si politisti de la IPJ Mures si IPJ Dolj.